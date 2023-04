Depois de uma separação inicialmente polémica, Francisco Nunes e Liliana Aguiar chegaram a um acordo, como a celebridade anunciou anteriormente.

Entretanto, ambos têm pedido privacidade nesta fase difícil em que o filho de ambos, Santiago, está em primeiro lugar.

"Somos pais de várias crianças e um é só nosso, e isso basta para que paremos com toda esta confusão", começou por escrever Francisco Nunes numa publicação que fez no Instagram e onde se manifesta após ter chegado a acordo com Liliana.

"Foram feitas acusações mútuas que melindram a nossa credibilidade, pois em momentos de raiva, de ira e de guerra, dizem-se coisas exageradas e por vezes sem nexo. Jamais se pensou nas consequências futuras", reconheceu.

"Agora que o inferno acabou e só nos resta viver em amor e em paz, agradeço que parem com pré-julgamentos de alguma espécie em relação aos dois, pois o término decidido por nós basta para que o único capaz de julgar espiritualmente tudo o que aconteceu o fará para bem de todos, Deus", pediu.

"Se nós fôssemos tão maus como nos julgámos jamais estaríamos ao lado um do outro para o que aí vem. A Liliana devo protege-la da mesma forma como ela me deve proteger a mim. Que os erros de cada um sejam tratados, ultrapassados por cada um", acrescentou.

Por fim, disse ainda: "Juntos? Só nos resta esperar e ver o que o futuro nos traz, certamente que o melhor para todos será o que vai acontecer".

De recordar que Liliana Aguiar chegou a apresentar uma queixa contra Francisco Nunes de violência doméstica. Por sua vez, Francisco acusou Liliana de ser uma "pessoa que mudava as suas emoções conforme a variação dos números na conta bancária".

