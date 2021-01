Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', completa esta quarta-feira, dia 6, 40 anos de vida. Uma data especial, que a digital influencer não deixou passar em branco.

Inicialmente, foi com um bolo feito pela mãe que 'Pipoca' soprou as velas.

"E a minha mãe que continua a fazer-me bolos à anos 80 por fora mas todos moderninhos por dentro? Pois é, estava eu prestes a soprar as velas quando a senhora se sai com um entusiasmado 'este é de agrião'. Oi???????? Enfim, comi, calei e foi o melhor que fiz, que o sacana do bolo estava óptimo", contou a humorista ao partilhar com os seus seguidores uma fotografia do bolo a que se referia.

Mais tarde, foi no restaurante JNcQUOI Asia que Ana Garcia Martins continuo os festejos. "Olá, 40's", pode ler-se na legenda da imagem que mostra o look escolhido para a ocasião.

Ora veja:

