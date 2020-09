Naide Gomes e o marido, Pedro Oliveira, acabam de concluir uma das maiores aventuras das suas vidas. O casal propôs-se a realizar o caminho de Santiago de Compostela, em Espanha, de bicicleta e foi com grande orgulho que deram por terminado o desafio.

"Após 3 dias, 245km, 25,84 horas CONSEGUIMOS percorrer todo o trajecto do caminho de Santiago (o original). Foi uma grande aventura, foi duríssima e desafiante, super cansativo, mas valeu a pena cada km. Tive um companheiro que nunca me deixou desistir. Obrigada amor, por me desafiares a fazer essa aventura contigo", desabafou a atleta numa publicação nas redes sociais.

E rematou: "Se voltava a repetir? Não".

