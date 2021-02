Cantor também já reagiu à notícia do primeiro episódio do seu documentário ir para o ar no próximo sábado, 13 de fevereiro, na SIC.

Depois de Daniel Oliveira revelar no Instagram que a SIC iria passar o documentário de David Carreira, agora foi a vez do cantor falar aos fãs sobre esta novidade. "Foram dois anos de muitas lutas, alegrias e tristezas", começou por escrever o artista na sua página de Instagram. "No final de 2018 convenci o Tomás Nogueira a seguir esta loucura de acompanhar a minha vida diariamente. Vivemos histórias únicas", acrescentou, destacando ainda que o primeiro episódio vai para o ar no próximo sábado, 13 de fevereiro, na SIC. Leia Também: SIC anuncia "programa inédito e muito especial de David Carreira"