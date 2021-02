"A SIC tem o orgulho de apresentar, em exclusivo, um programa inédito e muito especial de David Carreira", foi com estas palavras que Daniel Oliveira começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta terça-feira, 9 de fevereiro.

"Realizado pelo próprio, este documentário mostra a vida privada e profissional de um dos mais completos artistas portugueses, ao longo do último ano. Os segredos, o amor e a família, num documento único e emocionante, que terminará no concerto especial do passado sábado", explicou de seguida o diretor e apresentador da SIC.

Recorde-se que no passado sábado, 6 de fevereiro, David Carreira realizou um concerto solidário e em homenagem à irmã, Sara Carreira, que morreu no dia 5 de dezembro.

Um projeto especial que vai para o ar já no próximo sábado, dia 13, como acrescenta ainda Daniel Oliveira na mesma nota.

"Os meus parabéns ao Sr. Realizador pela verdade e qualidade do documentário e o meu obrigado ao David, pela confiança e convicção de nos confiar este registo. Estreia este sábado à noite na SIC", rematou.

