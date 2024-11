"Foram 13 anos a fazermos a festa consigo". Foi com estas palavras que Mónica Jardim começou a publicação que fez na sua página de Instagram

A apresentadora esteve durante anos à frente do 'Somos Portugal', programa que ocupava as tardes da TVI e que agora chegou ao fim.

"Que viagem bonita fizemos, juntos, nestes cerca de 700 programas onde enaltecemos as nossas tradições, a nossa história, a nossa gastronomia, o nosso artesanato, a nossa música popular portuguesa e o nosso património natural e arquitetónico. Somos um país pequeno em território mas enorme em riqueza cultural", destacou.

"Fizemos milhares de quilómetros, do Minho ao Algarve, incluindo esses dois paraísos: Açores e Madeira... e sempre com a bonita missão de todos os domingos mostrar-lhe o esplendor do nosso país. Fomos a todas as festas e romarias. Conhecemos histórias inspiradoras e vivemos bem de perto a verdadeira essência de ser português, um povo corajoso que sabe ser, estar e bem receber", acrescentou.

"Fomos companhia de avós, pais, filhos e netos, de muitos idosos que vivem isolados, de jovens curiosos e de milhares e milhares de emigrantes... os melhores embaixadores do nosso país além fronteiras! Juntos rimos, chorámos, dançámos e cantámos... Porque todos juntos... Somos Portugal", continuou.

"Queremos agradecer a todos os municípios por nos receberem sempre de forma tão simpática e calorosa. Não há festa sem música popular portuguesa e, por isso, queremos agradecer a todos os artistas que por aqui passaram. Este pequeno palco foi gigante para tantos e foi o passaporte para carreiras de grande sucesso! Agradecer a todos os rostos que apresentaram este programa. Foram muitos e bons! E por último agradecer ao público, o nosso património maior, o nosso alimento e motor", concluiu.