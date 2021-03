Depois de vários meios de comunicação terem relatado na semana passada que Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estavam separados, o casal explicou que as notícias eram "imprecisas" e que estavam a "trabalhar em algumas coisas" na relação. Agora, uma fonte comentou o noivado da artista com o ex-jogador de beisebol.

De acordo com as mais recentes informações, o casal terá tido uma conversa franca e sincera na noite da passada sexta-feira (quando saíram as notícias da separação), e passaram o fim de semana juntos na República Dominicana, como contaram as fontes ao Page Six.

"Eles desfrutaram de alguns dias ótimos na República Dominicana", disse uma fonte. "Continuam a trabalhar em algumas coisas. Estão juntos", acrescentou.

Embora tenham dito no final da semana passada que o casal estava decidido a cancelar o noivado, sabe-se agora que optaram por dar uma nova oportunidade ao amor que os une.

"O que quer que tenha acontecido na sexta-feira, eles conversaram durante a noite, viram-se e estão a resolver as coisas - a partir de hoje eles estão juntos", disse uma fonte próxima de ambos ao Page Six, na quarta-feira.

De referir que Alex viajou, recentemente, para a República Dominicana para junto de Jennifer.

