Valentina Torres conversou e direto com Júlia Pinheiro esta terça-feira, dia 18, para uma última homenagem ao ex-marido - Armando Gama.

Valentina partilhou declarações íntimas sobre os últimos meses de vida do cantor, acabando por não conseguir conter as lágrimas durante a chamada telefónica.

"Este final era esperado, sim, sobretudo no último mês. O estado de saúde dele agravou-se", revela, dando conta de que Armando teria sido diagnosticado tardiamente com um cancro no pâncreas.

"Embora o Armando soubesse exatamente o que tinha, nunca acreditou que isto seria o fim dele", conta, explicando que "mesmo num estado muito, muito debilitado" o músico conseguir levar adiante alguns projetos relacionados com a sua maior paixão: a música.

A ex-mulher de Armando Gama revela que este passou os últimos dias de vida com "muito pouca qualidade de vida" e em grande sofrimento. "Nos últimos dias foi terrível, foi terrível mesmo, porque as dores eram muitas", conta.

Por fim, Valentina Torres, que foi casada durante 20 anos com Armando Gama, não conseguiu conter a emoção ao admitir que os filhos "estão a sofrer muito" com a perda do pai.

Veja aqui o vídeo que contém as emotivas declarações de Valentina Torres.

