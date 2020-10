Grávida do primeiro filho, Helena Coelho resolveu esta sexta-feira usar as suas redes sociais para responder a todas as críticas que tem recebido pelo facto de, alegadamente, esconder a sua barriguinha de grávida.

"Não tenho porque esconder ou disfarçar ter mais", afirma a digital influencer, que agora dá cartas como apresentadora da TVI.

Helena explica que, apesar de já ter engordado três quilos, ainda não tem uma barriga notória. Algo que não a incomoda.

Relativamente a quem a compara com Carolina Patrocínio, a companheira televisiva de Ruben Rua afirma que "comparações não são bem-vindas" e que não quer ser igual a ninguém.

"Não sou eu que estou a fazer de propósito para a barriga crescer muito ou pouco", assegura, explicando que o mais importante para si é que o bebé esteja bem.

Respondendo ainda a quem a questiona sobre o sexo do bebé, Helena Coelho revela que nem ela nem o marido querem saber o sexo e que apenas vão ter conhecimento se é menino ou menina no dia do parto.

"De todas as expectativas e planos que temos para esta criança, nenhuma delas muda nada independentemente de ser menino ou menina", defende.

E foi no âmbito desta questão que resolveu, por fim, fazer uma revelação em jeito de aviso: "Quando descobri que estava grávida uma enfermeira que me atendeu no hospital acabou por espalhar que eu estava grávida, depois várias enfermeiras de várias cidades já sabiam. Eu era tema nos jantares das enfermeiras", revela, dando conta de que caso esta situações se volte a repetir a respeito do sexo do bebé irá avançar com um processo em tribunal.

As revistas souberam da gravidez, fizerem pressão e Helena teve de contar que estava grávida "numa altura em que não queria". "Por mim tinha contado até bem mais tarde, o mais tarde possível", lamenta.

Eis o aviso para quem pensar em repetir o feito: "Já me calei a respeito desta malta que me causou muita pressão numa altura tão vulnerável da gravidez. Isto foi muito grave o que aconteceu no início e não se repete", atesta.

Leia Também: Elegante e com toques em dourado: Visual de Helena Coelho deslumbra