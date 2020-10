Helena Coelho, que se tornou conhecida do público devido ao seu trabalho com blogger e influenciadora digital, vive agora um dos maiores desafios da sua carreira. Esta foi escolhida para ser apresentadora do programa de sábado da TVI - 'Viva a Vida', ao lado de Ruben Rua.

Hoje, dia 17, Helena foi alvo de elogios por parte do parceiro televisivo e ainda da própria Cristina Ferreira, que marcou presença como convidada.

Para a ocasião, a comunicadora escolheu um fato branco conjugado com acessórios dourados.

Veja o visual de seguida.

