Herman José voltou a 'mergulhar' no baú das memórias e a resgatar fotografias antigas para partilhar com os seus seguidores do Instagram.

Esta quarta-feira, dia 6, o ator, humorista e apresentador brindou os fãs com uma imagem na qual surge ao lado de Paulo Portas.

Herman e o amigo posam juntos num evento, realizado em "Lisboa, a 19 de março de 1994".

Espreite a galeria para ver a imagem que mostra como eram o humorista e o antigo político há 28 anos.

