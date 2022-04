Herman José enterneceu os seus seguidores do Instagram esta sexta-feira ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma rara memória de infância.

O ator e humorista resolveu tornar pública uma fotografia captada há precisamente 67 anos.

"Com a minha avó Júlia. Rua Augusta, Lisboa, 1955", lê-se na legenda do registo no qual Herman surge com apenas um ano de idade.

