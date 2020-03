"E já lá vão 10 anos", afirmou Sara Matos ao rever imagens da sétima temporada de 'Morangos Com Açúcar' - série juvenil da TVI onde deu os primeiros passos na representação e se tornou conhecida do grande público.

A atriz, na altura com apenas 20 anos, era a grande protagonista da trama e fazia par romântico com Lourenço Ortigão. A paixão passou a ficção e, na época, o dois atores chegaram mesmo a namorar.

Aos 30 anos, dona de uma carreira repleta de grande sucessos, a artista, que agora dá cartas na SIC e não na TVI, reviveu os 'Morangos Com Açúcar' ao passar pelo Panda Biggs - canal televisivo que está a repetir a série.

Siga o link

Leia Também: Sara Matos partilha com os fãs as tarefas com que se tem ocupado