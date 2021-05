O príncipe Harry nunca escondeu a enorme revolta que sente pelos paparazzi e os jornalistas de tabloides que falam ou mostram momentos da sua vida sem a sua autorização.

Aliás, o duque de Sussex chegou a dizer em público que estes profissionais prejudicaram seriamente a vida da mãe, a princesa Diana, não querendo por isso que a história se voltasse a repetir com a mulher, Meghan Markle e o filho, Archie, de dois anos.

Numa entrevista recente que o príncipe deu ao podcast 'Armchair Expert', onde criticou a educação que recebeu do pai, o príncipe Carlos, Harry lamentou o facto de fotógrafos terem 'apanhado' o filho no seu primeiro dia de escola. "Este frenesim raivoso... as crianças não têm escolha, não têm uma palavra a dizer", afirmou, visivelmente indignado.

Harry detalhou ainda a perseguição de que ele e a companheira foram alvo quando se mudaram para Los Angeles no ano passado. "Passamos os primeiros três meses e meio a viver na casa do [amigo] Tyler Perry", notou. "Os helicópteros, os drones, os paparazzi a cortarem a vedação, foi de loucos. E as pessoas lá fora, a resposta delas era, 'do que é que estavam à espera se vivem em Los Angeles?'".

"Em primeiro lugar, não era nossa intenção viver em Los Angeles. Era uma área provisória para tentar encontrar uma casa. E em segundo, o quão triste é se viveres em Los Angeles e fores uma figura conhecida teres de esperar por isso", completou.

Recorde-se que, entretanto, a família encontrou a casa dos seus sonhos em Montecito. Atualmente, Harry e Meghan Markle aguardam a chegada do segundo filho em comum, uma menina.

