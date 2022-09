São muitas as reações à morte da rainha Isabel II, entre elas, destaca-se a publicação de Luísa Castel-Branco no Instagram.

A figura pública decidiu recordar junto dos seguidores uma fotografia da monarca no funeral do marido, em abril do ano passado.

"Foi aqui que a rainha começou a morrer…", comentou.

De recordar que Isabel II morreu esta quinta-feira, 8 de setembro.

