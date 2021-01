"Um ano, um ano desde que te rebentou a veia na cabeça e te levou de mim sem um último adeus! Seguiram-se 11 dias tenebrosos onde a esperança prevaleceu mas... Deus sabe como me custou deixar-te partir, mas tinhas de ir", começou por escrever a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Vânia Sá, na sua página de Instagram, esta terça-feira.

Uma publicação onde recorda a partida difícil da avó e os momentos dolorosos que se seguiram.

"Vivi este ano com um medo constante de perder mais alguém! De que me perdessem a mim! Foi a maior dor da minha vida! Fui ao fundo, desiludi-te mais que uma vez e quantas vezes te procurei no cemitério durante a madrugada", partilhou.

Uma mensagem onde alerta ainda para a preocupação que se vive atualmente nos hospitais devido ao grande aumento dos casos de Covid-19, levando as unidades de saúde a começar a atingir o seu limite.

"Agarrei-me à ideia de que estás sempre comigo para me salvar. Custa! Parece que foi ontem que estavas à minha frente a dizer asneiras e hoje sinto apenas raiva por te terem levado sem me avisarem! Já viste avó? O mundo está de pernas para o ar! O ventilador que nos deu esperanças, hoje não seria teu! Não há ventiladores para tantos doentes! É triste! As vezes penso como seria se cá estivesses. As coisas estão estranhas, mas o mais estranho é não estares aqui! Obrigada por tudo! Até já. AMO-TE", concluiu.

