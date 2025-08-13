Vanessa Oliveira recorreu às redes sociais esta quarta-feira para partilhar uma situação que viveu em plena autoestrada na passada terça-feira, 12 de agosto.

Depois de ter estado no norte de Portugal, mais propriamente em Viana do Castelo, onde apresentou o programa 'Festa do Emigrante' ao lado de José Carlos Malato, na viagem de volta a Lisboa deparou-se com uma ação da parte de uma condutora que podia ter tido consequências graves.

Revela a apresentadora que viu uma mulher deitar uma beata de um cigarro para a estrada, numa altura em que Portugal atravessa uma situação de alerta devido à previsão meteorológica de tempo quente e seco e onde existem vários incêndios a decorrer.

A denúncia de Vanessa Oliveira

A apresentadora contou como tudo aconteceu. "Quando vinha na A1, com o Malato e mais dois colegas, mesmo a chegar às portagens vimos uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui. Não vou dizer nomes nem vou dizer matrículas, por razões óbvias, mas não me faz sentido absolutamente nenhum.

"O que é que aconteceu? Um carro decidiu atirar uma beata para fora, ou seja, a condutora, que estava lá dentro, ignorando todos os avisos da comunicação social, do governo, das situações de quase camalidade de incêndios por todo o lado.

Temos bombeiros a passarem mal, os bombeiros a darem a vida para tentarem apagar os incêncios... Isto é inacreditável hoje em dia e com a quantidade de informação que há", confessou Vanessa.

O caso já foi denunciado às autoridades

De seguida, a apresentadora da RTP1 confessou que não conseguiu deixar de alertar as autoridades contando o sucedido.

"Eu falei com um amigo, que é da polícia, e fiz uma denúncia. A situação já está com as autoridades. Eu não vou, obviamente, dizer aqui porque não vou falar da pessoa em si nem da matrícula do carro mas Deus queira que esta mensagem chegue a essa pessoa e a outras mais que possam fazer isto e que se lembrem que o nosso país está a arder.

Deus queira que ela tenha uma multa muito grande, eu não sei se ela vai ter ou não, mas Deus queira que apanhe um susto muito grande quando receber alguma coisa da polícia ou da GNR em casa.

Fiquei mesmo danada, fiquei mesmo chateada, desatámos a apitar e a fazer sinais de luzes mas não valeu de nada, claro. [... ] Isto é proibido em qualquer altura do ano muito menos nesta e com todos os avisos", concluiu a cara da RTP1.