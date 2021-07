Jennifer Lopez volta a impressionar com a sua excelente forma física e flexibilidade nas imagens de um novo videoclipe.

Aos 51 anos, a cantora mostra-se a fazer a espargata de forma exemplar.

As imagens podem ser vistas no vídeo oficial do tema 'Cambia El Paso', um reaggeton lançado esta sexta-feira, dia 9, em parceria com Rauw Alejandro.

