Flávio Furtado foi surpreendido com uma carta do Presidente da República, que não ficou indiferente ao livro do comentador da TVI, 'Receita dos Açores'.

Um momento especial que encheu o seu coração de alegria, como fez questão de destacar na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 5 de março.

"Quando o carteiro te surpreende com uma carta do senhor Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, a dar felicitações pelo livro 'Receitas dos Açores'... (mas não sou chef, sou um curioso", disse Flávio Furtado.

