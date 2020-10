Flávio Furtado foi uma das muitas caras conhecidas que na tarde desta segunda-feira se cruzou nos corredores da TVI com Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ambos ex-concorrentes do programa 'Casa dos Segredos', e com o filho de ambos - o bebé Guilherme.

O casal esteve no programa 'A Tarde é Sua' para apresentar o menino ao público, mas antes de entrar em direto foi nos bastidores que os amigos tiveram oportunidade de conhecer Guilherme.

"Digam lá se o meu sobrinho Guilherme não fica ainda mais lindo de laço? Parabéns, Cristiana e Cláudio por este principezinho", declarou Flávio Furtado na legenda de uma fotografia onde posa ao lado do bebé.

