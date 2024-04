Flávio Furtado fez este sábado uma partilha muito especial no Instagram.

O comentador publicou uma fotografia sua, vestido com um fato cor-de-rosa, onde aparece sentado no confessionário do 'Big Brother Vip' ao lado de Carolina Salgado, que tal como Flávio também era concorrente, para assinalar 11 anos desde que entrou no programa.

Na imagem, captada no estúdio, vê-se ainda Teresa Guilherme, que apresentava o formato naquela edição.

"Faz hoje exatamente 11 anos que teve início uma nova fase da minha vida... que nunca mais foi a mesma coisa. Mudou tudo. Hoje, especialmente, quero agradecer à TVI, à Endemol, à Teresa, a todos os meus colegas e especialmente a vocês que continuam por aqui. Um abraço do tamanho do mundo!", escreveu Flávio na legenda da foto.

