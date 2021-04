Flávio Furtado fez uma publicação na sua conta de Instagram a recordar um dos momentos mais importantes da sua vida: quando participou no reality show da TVI - 'Big Brother VIP'.

"Faz hoje 8 anos que tudo mudou. Neste dia, exatamente, começava o Big Brother VIP. E, venha o que vier, nada será igual", referiu na legenda de uma imagem onde surge no programa à conversa com Teresa Guilherme, apresentadora do formato.

Ainda se lembra da participação do comentador social?

Leia Também: Bárbara Guimarães surpreendida pela filha com presente encantador