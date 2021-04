Bárbara Guimarães não podia ter acordado de forma mais feliz, a apresentadora, que esta quarta-feira, dia 21, completa 48 anos de vida, foi surpreendida no dia do seu aniversário com um presente feito pela filha mais nova - Carlota, de 10 anos.

"O meu presente, enrolada nos lençóis! Há lá coisa melhor na vida", declara a apresentadora ao mostrar um desenho feito pela menina.

Carlota desenhou um anjo e declarou: "Mãe, minha anja".

Os dois filhos de Bárbara Guimarães, Carlota e Dinis Maria, de 17 anos, são ambos frutos do casamento, entretanto terminado, entre a apresentadora e Manuel Maria Carrilho.

