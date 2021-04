Esta terça-feira, dia 20 de abril, é uma data muito especial para Bárbara Guimarães. A mãe da comunicadora, Isabel Amorim, completa mais um ano de vida, algo que esta fez questão de evidenciar através de uma amorosa publicação na sua conta de Instagram.

"Um dia muito feliz para a melhor Mãe do mundooo!", afirmou na legenda de um bonito retrato onde surgem as duas, acrescentando por hashtags as palavras "parabéns, amor e gratidão".

Também, recentemente, Bárbara fez uma homenagem ao pai, João Antero Almeida, igualmente no Instagram.

