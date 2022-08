Flávio Furtado está, por estes dias, de férias na Tailândia. Nos últimos dias, a figura pública tem partilhado alguns registos dos momentos vividos no país asiático mas, esta segunda-feira, dia 8 de agosto, deixou os seguidores a suspirar.

Em causa está um vídeo em que Flávio Furtado mostra as instalações do InterContinental Phuket Resort, o hotel onde se encontra a passar as férias.

"O escritório dos próximos dias", escreveu Flávio na legenda do vídeo onde a beleza do espaço é mais que evidente.

Uma noite no hotel onde o comentador da TVI se encontra custa, em média, 187 euros.

