Flávio Furtado partilhava com grande entusiasmo as fotografias que resultaram da emissão especial do programa 'Somos Portugal', que decorreu este domingo no Faial, quando foi surpreendido por um comentário ofensivo de uma internauta.

"Outro triste, o que faz para aparecer", declarou a seguidora, merecendo resposta pronta por parte do comentador e apresentador.

"Oh mulher, vai cagar ao mato e sai daqui para fora. Triste era o seu pai quando a pegava ao colo. Irra", escreveu Flávio, visivelmente incomodado.



