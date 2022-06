Depois de uma primeira emissão "memorável", o programa 'Somos Portugal' regressa no próximo domingo, 3 de julho, aos Açores.

"Domingo, estaremos na Ilha Azul: a Ilha do Faial. Junte-se a nós numa tarde cheia de surpresas", escreve o canal ao anunciar a novidade e ao revelar os apresentadores que vão conduzir a emissão.

Aos habituais Fanny Rodrigues, Mónica Jardim, Santiago Lagoá e Ruben Vieira juntam-se Cristina Ferreira e Flávio Furtado.

A diretora de ficção e entretenimento do canal volta a fazer parte do formato que apresentou durante vários anos e o comentador veste novamente o papel de apresentador "para ajudar a dar a conhecer a ilha do Faial".

