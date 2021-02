FKA Twigs falou abertamente sobre as acusações que fez contra Shia LaBeouf, em dezembro de 2020, as quais deram origem a um processo.

"É um milagre que tenha saído viva", afirmou a cantora britânica, de 33 anos, à revista Elle numa entrevista publicada esta quarta-feira, dia 17.

A artista - que namorou com LaBeouf entre 2018 e 2019 - afirmou que foi vítima de "duros abusos", que motivaram as denúncias.

Entre as acusações está assédio sexual e abusos emocionais durante o relacionamento. FKA revela ainda que acabou por ser diagnosticada com uma doença sexual transmitida pelo ator.

A mesma também referiu que LaBeouf a obrigava a dormir nua e que constantemente a comparava às ex-namoradas. Para além disso, também a forçava a ver documentários sobre crimes violentos praticados contra mulheres.

"Fiquei muito intimada por viver com ele. Ele tinha uma arma ao lado da cama e era imprevisível. Nunca sabia o que iria zangar", recordou. "Pensava para mim mesma, 'se ele me matar, e se houver algum tipo de investigação, eles vão juntar as peças, preciso de deixar pistas'", notou, dando conta do desespero da situação por que passou.

Recordando agora essa época, Twigs sente-se sortuda por estar viva e por ter conseguido sair da relação.

Por seu turno, Shia já negou todas as acusações.

