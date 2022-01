"Sem entrar em grandes explicações sobre a razão... quero focar a questão na solução". Foi com estas palavras que Catarina Camacho começou por partilhar a sua história no Instagram, recordando que "há um ano chegou a pesar, na sua pior fase, 40 quilos".

"Se era o que eu gostava de ver ao espelho? Não. O meu corpo começou a transformar-se. Fiquei 'pele e osso'. Estava a desaparecer. Por fora era visível e por dentro só eu sei", confessou.

Na altura, lembra, ouvi: "Estás a ficar muito magra... Tens de abrandar as corridas".

"Quantas vezes ouvi isto! E eu sabia. Mas sabia também que parar, naquele momento, era deixar que a minha sanidade mental desse 'o berro'. Eu não dormia mais de três horas por noite, não parava quieta, tinha apetite e comia imenso, mas não descansava nada. Parecia que vivia ligada à corrente. E correr... era o meu descanso", desabafou.

Mas não ficou por aqui. "Depois... o corpo começou a dar sinais de alerta. Mas ainda fui a tempo de os ouvir. Não... não é gravidez! É uma doença. Sem entrar em grandes detalhes. Resumidamente, tive de mudar os meus hábitos alimentares e o glúten e produtos refinados tiveram que sair de vez da minha dieta", explicou junto de uma fotografia onde dá destaque à sua barriga.

Entretanto, conta, "passou a seguir um plano alimentar e os resultados têm sido inacreditáveis". "Só passou um mês... e fica aqui um antes e agora", acrescentou, mostrando de seguida algumas imagens.

"Objetivo: ganhar massa muscular", disse ao comparar uma fotografia de dezembro de 2021 e outra de janeiro de 2022.

"Porque ser magra não significa 'ter tudo no sítio certo'. Conclusão: Continuo a praticar desporto moderado com a minha querida Filipa Dos Santos Custodio. E também uma vez por semana com o Hugo Menezes [Instrutor de desporto e fitness]", acrescentou noutra publicação.

"E é isto... Ando ausente para me fortalecer e voltar a estar presente quando sentir que já 'estou capaz'", rematou.

Veja todas as partilhas de Catarina Camacho nas imagens da galeria.

