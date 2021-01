Manuel Luís Gouchaconseguiu uma vez mais surpreender os espectadores. Na segunda emissão do seu novo programa das tardes da TVI, 'Goucha', o apresentador entrevistou o marido - Rui Oliveira.

A conversa começou de forma emotiva, com Goucha a fazer chorar o companheiro de longa data ao recordar a sua mãe.

"Nunca te vi assim. É a primeira vez que te vejo comovido em 21 anos", disse o apresentador, espantado com a reação do marido.

De bailarino clássico a jardineiro

Nainfânciae juventude, Rui Oliveira foi bailarino clássico. Uma profissão da qual desistiu devido ao preconceito que pairava ainda na sua cabeça. Mais tarde, aos 19 anos, já depois de ter desistido do sonho, viajou para Bruxelas em busca de novas oportunidades.

"Era jardineiro de famíliasricas", conta o agora empresário, que naépocachegou ainda a trabalhar como empregado doméstico. "Arrumava a casa, passava a ferro", lembra.

"Mais tarde surgiu a oportunidade de um emprego mais seguro, para ir lavar loiça num restaurante conceituado de Bruxelas. Aí fui aprendendo a cozinhar", diz, explicando que foi assim que nasceu a sua paixão pela cozinha.

A noite em que há 22 anos Gouchae o marido se conheceram

O casal recordou a noite em que ambos se conheceram e que deu lugar a um grande amor.Gouchae Rui Oliveira estiveram juntos pela primeira vez num jantar de amigos na noite de Santo António, "há 22 anos".

Passado uns dias, foi Gouchaquem deu o primeiro passo e bateu à porta de Rui.

"Não é fácil viver contigo"

"Não é fácil viver contigo, como não éfácilviver com pessoas que têm o mesmo trabalho que tu", confessa Rui Oliveira, explicando que a apresentação é uma "profissão de egos".

"Houve momentos em que eu não sabia comoatuar. Era a primeira vez que eu vivia com um homem. Embora já tivesse tido relacionamentos com homens, apenas tinha vivido com mulheres", realça.

Apesar das dificuldades iniciais, a verdade é que o casal conta já com 21 anos de vida em comum e juntos têm "construído muito". "Complementamo-nos muito um ao outro", diz orgulhoso.

"Temos sentimentos que nos ligam um aooutro,depois já foram tantas as lutas que tivemos que issotambémsão marcos importantesde conquista", acrescenta Rui, passando a revelar aquilo de que mais gosta no marido: "Gosto da tua generosidade, gosto do ser que és, da forma frontalcom que tratas as coisas".

Então e o que será que Rui menos gosta emGoucha?

"Não gosto quando tu me corriges. Ou quando estou a fazer qualquer coisa e tutentascontrariar-me", revela.

Adeclaração de amor de Gouchaem direto

Por fim, Manuel Luís Gouchaterminou esta entrevista calorosa com uma declaração de amor inesperada: "Fiquei a amar-temuito mais hoje", declarou o apresentador.

Em seguida, Rui Oliveira seguiu para a cozinha do programa para preparar uma refeição.Este foi o início de uma rubrica semanal feita entre maridos, Rui estará todas as semanas no programa 'Goucha' para preparar uma receita.