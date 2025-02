Cristiano Ronaldo completou 40 anos na passada quarta-feira, 5 de fevereiro. A festa foi grande em Riade e juntou amigos e família. Nas redes sociais as irmãs do jogador, Katia e Elma, parabenizaram o internacional português mas, da parte da sua companheira, Georgina Rodríguez, nem sinal.

Um dia depois do aniversário, a modelo fez então questão de lhe dedicar amorosas palavras. Através de uma publicação com duas imagens, uma do casal e outra dos filhos, Gio escreveu:

"Parabéns ao nosso grande amor, obrigada a Deus por ter me apresentado um homem como tu e obrigado à vida por ter nos dado as vidas que nos dão a maior felicidade, a nossa família, os nossos filhos. Por uma vida juntos abraçados com muita força. O melhor para o melhor."