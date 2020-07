Logan Marshall-Green e Diane Gaeta estão oficialmente divorciados. O processo foi arquivado no dia 23 de julho, como relata a revista People.

O agora ex-casal deu o nó no dia 12 de dezembro de 2012 e separou-se seis anos depois, no dia 1 de fevereiro de 2019.

Segundo o processo, ambos receberam a custódia legal do filho que têm em comum, Tennessee Logan, de seis anos, e Culla Mae, de dez, filha de Gaeta, fruto de uma relação anterior.

Como parte do acordo, Marshall-Green e Gaeta são "obrigados a partilhar informações, a reunirem-se e a falarem sobre as decisões importantes relacionadas com a saúde, educação e bem-estar" das crianças.

Quanto à pensão de alimentos, o acordo estabelece que, a partir do dia 1 de fevereiro de 2020, Marshall-Green pagará a Gaeta "a quantia de quatro mil dólares (mais de três mil euros), pagamentos que devem ser feitos no primeiro dia de cada mês".

Mas não fica por aqui. Marshall-Green é ainda responsável por "manter [e pagar] o seguro de saúde dos filhos". Além disso, também a partir do dia 1 de fevereiro, Logan fica na obrigação de pagar à ex-mulher um apoio conjugal no valor de 6 mil dólares (cerca de cinco mil euros) por mês.

A finalização do processo ocorre mais de um ano depois de Diane ter pedido o divórcio, no dia 5 de abril de 2019. Na altura, a figura pública acusou o agora ex-marido de traição.

Leia Também: Grávida, Vanessa Morgan e marido separam-se após 6 meses de casamento