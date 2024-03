Os britânicos podem respirar de alívio e parar com as teorias da conspiração. Kate Middleton irá assumir de novo os compromissos reais... mas só em junho, ao que tudo indica.

O ministério da defesa britânico informou a imprensa que a o princesa de Gales irá marcar presença na cerimónia 'Trooping the Color' no dia 8 de junho, sendo que esta é a primeira confirmação de presença em eventos reais desde que Kate foi submetida a uma cirurgia abdominal, no passado dia 16 de janeiro.

Importa sublinhar que Kate foi fotografada ontem, dia 4 de março, dentro de um carro conduzido pela mãe, Carole. Esta é a única imagem da princesa após a intervenção cirúrgica.

A população britânica tem manifestado insatisfação em relação às justificações dadas pela realeza em torno da ausência de Kate. Na internet exigem-se mais explicações sobre o estado de saúde da princesa e, também, sobre o real motivo da cirurgia.

Nos últimos dias começaram a acentuar-se teorias da conspiração que procuram entender o 'desaparecimento' da companheira de William. Algumas são bem mais descabidas do que outras e poderá recordá-las aqui.

