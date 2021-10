Filomena Cautela lembrou o momento em que recebeu um Globo de Ouro através de um vídeo que publicou na sua conta de Instagram. A apresentadora aproveitou ainda a oportunidade para deixar uma mensagem de agradecimento às pessoas que fizeram a diferença na sua vida, entre elas, o chef Ljubomir Stanisic.

"Ainda a perceber o que é um globo de ouro branco de revelação de 25 anos, mas que é lindo é, e é cool que se farta", começa por dizer.

"Não esqueço todas as mensagens de amigos, e ilustres desconhecidos tão inesperados, que fizeram questão de me deixar palavras tão bonitas e comoventes que ainda me estão a deixar torta", continua.

"Não esqueço o meu Ljubomir Stanisic que não me largou desde que saí do palco, meu irmão, meu príncipe obrigada pelo teu amor. Não se esquece um Coliseu de pé. Não se esquece esta noite bonita", completou.

Leia Também: Globos. Homenagens, Ivo Lucas em palco e a distinção de Gouveia e Melo