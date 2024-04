Filomena Cautela foi uma das várias caras conhecidas que se juntaram à multidão na Avenida da Liberdade para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, esta quinta-feira, dia 25 de abril.

Um momento único que ficará na sua memória, como a própria apresentadora destacou numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

"Se não foi a maior marcha de sempre, foi sem dúvida a mais comovente. Nunca vi tanta gente na avenida e tanta gente a chorar. De alegria. Tenho muitas fotos para partilhar da minha câmara mas nunca me vou esquecer deste dia. Obrigada a todos os que me vieram abraçar quando me viram em lágrimas. Liberdade, alegria, companheirismo, progresso. Somos uma grande e bela maioria", disse.

Publicação de Filomena Cautela© Instagram

