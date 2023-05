Filipa Nascimento viveu na manhã de quarta-feira, 31 de maio, uma lamentável situação. Devido a uma confusão no trânsito, relacionada com um estacionamento, a atriz foi vítima de gritos e insultos que a levaram a ter de ligar para a polícia.

"Hoje de manhã tive a infelicidade de me cruzar com um casal que estava a estacionar o seu carro. O carro já estava dentro do lugar (dentro das linha do chão), mas o senhor quis estacionar melhor e resolveu sair com a parte da frente do carro para a estrada. Segundos antes de o senhor sair com o carro para a estrada, para depois voltar a colocar dentro do lugar, eu decidi passar", explicou.

No momento em que passou, "a uma velocidade reduzida", viu-se obrigada "a guinar para a esquerda para não bater".

"Subi o passeio e o barulho foi tão grande que acreditei mesmo que tínhamos batido. Nunca estive envolvida em nada do género antes. Parei logo de seguida, coloquei quatro piscas e fui em direção ao senhor para falarmos. Na minha ingenuidade, achava que íamos chegar a um entendimento, pois pensava que tínhamos batido, mas não foi assim", relatou.

"Apanhei um senhor incrivelmente malformado, mal-educado e com capacidade de argumentação abaixo de 0. Só soube gritar comigo, chamar-me nomes muito, muito, muito, muito feios e dizer: mas viu o que fez?", contou, acrescentando que foi chamada de "burra" e "otária".

"Quem me conhece sabe perfeitamente que expludo facilmente, mas consegui aguentar-me", assegurou, dando conta de que também a esposa do senhor em questão saiu do carro em seguida para a chamar "otária" e "burra", "isto tudo aos gritos".

"Era tão fácil chamar alguém para ter também as costas quentes e fazer o que apetece quando nos cruzamos com gente assim, mas fui uma pessoa com os valores no sítio e, apesar de o mais fácil ser mesmo descer do salto como ambos fizeram, liguei para a polícia. Foi nesse momento que percebi que o estrondo que ouvi foi apenas o som da jante e do para-choques do meu carro a subir o passeio. Enquanto falava com a polícia, o casal ignorou-me e pôs-se a andar".

Nesse momento, Filipa falou com as pessoas que estavam à janela para que fossem suas testemunhas num futuro processo. Todos lhe responderam que não tinham visto nada, o que a fez desistir de uma possível queixa, que teria de envolver advogados e algum dinheiro.

A mulher do também ator Duarte Gomes explicou estar a tornar pública a situação "devido à carga de nervos gigante" que diz ter apanhado e por achar "uma tamanha injustiça pessoas que quando não têm argumentos desatam aos gritos e insultos".

Filipa defende que estas pessoas "não deveriam ficar impunes" e argumenta que, ainda que tivesse culpa, "nunca haverá razão para violência verbal gratuita".

Por fim, quis questionar os fãs: "Agora tenho uma questão. Tenho esta fotografia com a cara deste senhor, deveria partilhar sem cobrir nada para serem conhecidos, terem vergonha, aprenderem a ser boas pessoas e para que a família saiba como são na estrada e quiçá na vida ou devo ficar por aqui?".

