Foi conhecida esta sexta-feira, 1 de agosto, a decisão do fim da série 'And Just Like That', sequela de 'O Sexo e a Cidade', depois de três temporadas.

A série da HBO Max acompanhava as aventuras de um grupo de amigas em Nova Iorque na faixa etária dos 50 anos e surgiu quase vinte anos depois do último episódio de 'O Sexo e a Cidade' ter ido para o ar.

A protagonista, Sarah Jessica Parker, que é também uma das produtoras executivas do projeto, já reagiu nas redes sociais onde, numa longa partilha, se despede da icónica personagem Carrie Bradshaw.

A carta de despedida de Sarah Jessica Parker à personagem da sua vida

"Ela atravessou ruas, avenidas. Partiu corações, saltos, hábitos. Ela amou, perdeu, ganhou, tropeçou, saltou, caiu. Envelheceu, ficou mais sábia.Tomou as piores e melhores decisões [...]

Mudou de casa, fuso horário, namorado, de ideias, de sapatos, de cabelo, mas nunca de amor e devoção por Nova Iorque. Teve encontros, namorados, um marido, amores e romances verdadeiramente grandiosos.

[...] Miranda, Samantha e Charlotte, nunca haverá melhores amigas [...] A Carrie Bradshaw domina o meu coração profissional há 27 anos. Acho que a amei mais do que todos. Sei que outros a amaram tanto quanto eu. Fiquei frustrada e torci por ela. A sinfonia de todas estas emoções tem sido a melhor banda sonora e a companheira mais fiel.

[...] Este capítulo está completo. 'And Just Like That' foi alegria, aventura, trabalho árduo, juntamente com o talento de todos os atores brilhantes que se juntaram a nós. Vou demorar a esquecer", escreveu a atriz.

'And Just Like That' chegou há quatro anos mas não convenceu os fãs

'And Just Like That' estreou há quatro anos na plataforma de streaming HBO Max e terá o episódio final a 14 de agosto.

A premissa desta sequela era acompanhar a vida das amigas Carrie, Miranda e Charlotte agora que já estavam na casa dos 50 anos. A personagem Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, não aceitou voltar à série e apareceu em poucas cenas. O motivo seria a má relação que mantêm com Sarah Jessica Parker desde 'O Sexo e a Cidade'.

Os fãs estavam expectantes com este regresso mas foram apontadas várias críticas às personagens e ao guião que tentava agora ser mais inclusivo.

Outro dos motivos que prendia os telespectadores era o guarda-roupa da personagem principal, Carrie. A escritora é apaixonada por moda e desfilava sempre com os looks mais fashionistas.