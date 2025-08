Cristina Ferreira está de férias em Palma de Maiorca e não podia estar mais feliz. A apresentadora da TVI tem partilhado algumas imagens dos dias de descanso e confessa que a cidade de Palma, a capital da ilha balear, é das suas preferidas.

"Palma está no meu top de cidades favoritas. Tudo me capta a atenção, a arquitetura é deslumbrante, Gaudi andou por aqui, e o mar está ali ao lado.

Só não sei se gosto mais da cidade de manhã, quando vou ao pão, ou ao anoitecer, quando a luz a torna mágica", revela a colega de Cláudio Ramos.

Apesar de estar de férias, Cristina Ferreira continua fiel à sua dieta já que não come açúcar há um mês e nem as iguarias da ilha espanhola a fazem desviar do caminho.

"Continuo sem tocar no açúcar, mas a custo. E há caixas de ensaimadas por todo lado. O doce típico de Mallorca", revela a apresentadora na legenda da partilha que fez no Instagram onde mostra fotos do bolo tradicional de Palma de Maiorca.

Ainda nas imagens é possível ver por onde a apresentadora tem andado, mostrando que o que mais lhe chama a atenção é a arquitetura do local.

"Que lindo, é aproveitar ao máximo. Beijinhos e sejam felizes"; "Também já estive aí! É simplesmente incrível!"; "Boas férias Cristina. Obrigada por compartilhar esta maravilhosa cidade. Palma esta na nossa lista de férias" e ainda "Adoro Palma" são alguns dos comentários deixados na publicação.

Ausente do ar há uma semana, a cara do canal de Queluz de Baixo tem aproveitado este tempo para ganhar inspiração.

Numa partilha no início da semana, Cristina publicou várias imagens de paisagens e objetos que a inspiram.

"Coisas que me inspiram. O período de férias é sempre de criatividade para mim. Um figo a nascer, um livro, uma paisagem, um restaurante, a beleza do empratamento, o céu laranja, uma pele bonita, umas unhas que nunca faço, sapatos. Tudo pode ser fonte de inspiração. E somos mesmo o que pensamos (façam scroll para perceber)", escreveu na legenda, deixando no ar uma dúvida. É que no meio das fotos aparecia um bolo de casamento. Será que Cristina tem novidades?



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira