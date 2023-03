Filipa Nascimento destacou na sua página de Instagram um carinhoso retrato em que aparece a amamentar a filha, Amélia.

"Orgulhosa de nós", escreveu a mamã na legenda da imagem que rapidamente chamou a atenção.

"És uma super mamã" ou "que lindas" são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

De recordar que Filipa Nascimento foi mãe pela primeira vez em setembro do ano passado, fruto do casamento com Duarte Gomes.

Leia Também: Filipa Nascimento assinala data especial: "Melhores meses da nossa vida"