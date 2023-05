Filipa Nascimento 'aqueceu' o Instagram esta quarta-feira, 24 de maio, ao pregar uma partida ao marido.

A atriz apanhou Duarte Gomes durante o duche e resolveu fotografá-lo e partilhar a imagem na sua conta oficial de Instagram.

"Aqueceu ainda mais o meu dia", pode ler-se na legenda do registo, no qual o rabiosque do ator surge tapado por um emoji em forma chama.



© Reprodução Instagram/ Filipa Nascimento

Filipa Nascimento e Duarte Gomes, recorde-se, encontram-se atualmente de férias nas Maurícias. O casal está a desfrutar de umas férias românticas a dois, tendo aparentemente deixado a filha de ambos, a bebé Amélia, ao cuidado dos avós.

