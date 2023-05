Filipa Nascimento está de férias nas Ilhas Maurícias com o marido, o também ator Duarte Gomes, e partilhou novas fotografias na sua página de Instagram.

Em biquíni, a aproveitar o calor, é assim que pode ver a atriz nestas novas imagens que estão agora na galeria.

"Está-se bem nas Maurícias", escreveu na legenda dos registos fotográficos.

Por sua vez, Duarte Gomes também destacou nas stories da sua página de Instagram algumas novas fotos.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Amélia, que nasceu em setembro do ano passado. Dadas as partilhas que fizeram na rede social até à data, a menina não estará de férias com os papás.

