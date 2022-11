Filipa Nascimento e Duarte Gomes foram pais da pequena Amélia no passado mês de setembro e a atriz esteve a responder a várias perguntas dos seguidores, através das stories da sua página de Instagram, sobre a maternidade.

Questionada sobre quanto engordou durante a gravidez, destacou: "Acho pouco importante o quanto se engorda, desde que estejamos saudáveis, pois varia muito consoante o tamanho do bebé, o líquido amniótico, se temos muito edema, etc. Acho que não nos devemos comparar a ninguém. No meu caso, engordei 9,5/10kg".

"Tiveste muitas borbulhas na gravidez?", quis saber uma internauta. "Muitas! Aliás, ainda não estou a 100%. Foi difícil para mim aceitar uma mudança tão grande no meu rosto, principalmente por nunca ter tido borbulhas. Mas é uma coisa normal, é hormonal e é uma fase, vai passar. O mais importante é saber que, apesar disso tudo, tenho uma filha perfeita e saudável", respondeu.

Ecomo está a correr a maternidade? "É uma verdadeira montanha russa. Há dias bons, há dias menos bons, mas no fim de tido compensa. Estou mais apaixonada que nunca".

Filipa Nascimento contou também que a primeira pessoa a quem contou que estava grávida foi ao companheiro, tendo descoberto que estava à espera de um bebé logo na segunda semana.

Entre as curiosidades, a atriz explicou está a amamentar a filha e revelou ainda o porquê de ter dado o nome de Amélia à filha.

"Até é uma história engraçada. O nome já estava decidido há muito tempo, há mais ou menos três anos. Antes de fazer 'Amor Amor', o Duarte já me tinha dito que gostava muito do nome Mel e eu também achei piada, mas depois comecei a gravar a novela e já não me fazia sentido dar esse nome a uma filha, por várias razões", escreveu.

"Mas o Duarte não queria desistir da ideia. Foi quando um amigo nosso mandou para o ar o nome Amélia e nós, automaticamente, adorámos. Podia ser Amélia para mim e Mel para ele. Ficam a saber que ele nunca lhe chama Mel", acrescentou.

Entre as perguntas e respostas, Filipa Nascimento falou do momento em que posou nua durante a gravidez. "Na minha ótica é uma mulher grávida sem pudores a mostrar a beleza de uma gestação, que é o símbolo de um futuro melhor, sem capas, sem máscaras, sem nada! É algo natural, é bonito", salientou.

Questionado sobre se algum dia vão mostrar o rosto da menina, respondeu: "Não sabemos como será daqui a uns tempos. Para já faz-nos todo o sentido preservar ao máximo a identidade da nossa filha. Já para não dizer que o servidor do Instagram ia abaixo com a beleza dela".

Filipa Nascimento partilhou ainda que "está bem", mas a bebé "está melhor que ela, já que consegue pôr o sono em dia".

A atriz acabou por recordar também o dia do casamento. "Foi o segundo dia mais feliz da minha vida", afirmou, uma vez que o primeiro dia mais feliz da sua vida foi quando nasceu a filha.

"Para além de casar com o homem da minha vida, tinha toda a minha família e amigos juntos num só espaço e dia. Não estava nervosa, estava muito entusiasmada e feliz", acrescentou ainda sobre o dia em que deu o nó.

Em relação ao regresso às novelas, Filipa Nascimento não sabe quando será o próximo projeto. "Estou a aproveitar ao máximo a maternidade, mas fico muito feliz por saber que gostam do meu trabalho e que têm saudades minhas".



