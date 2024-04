Filipa Maló fez uma nova publicação na sua página de Instagram onde fala do filho mais velho, Tomás, que vai completar três anos em julho.

A psicóloga clínica - que integrou o elenco de 'Super Pai' - explicou que só agora é que o menino foi a tempo inteiro para a escola e que está a correr bem este processo.

"E estamos a terminar a primeira semana em que o Tomás vai todos os dias para a escola (desde os 24 meses que só vai três dias por semana) e não podia estar a correr melhor", começou por dizer.

"E numa idade em que os amiguinhos ganham um protagonismo diferente dentro dele, que a separação dos pais já é muito mais natural, apesar de a adaptação ter corrido muito bem ao longo do tempo, com momentos mais fáceis que outros e de ver a escola com entusiasmo, hoje de manhã disse-me que gostava muito de ir para a escola. E eu gosto muito que ele goste", rematou.

De recordar que Filipa Maló e o companheiro, Pedro Gameiro, preparam-se para ser pais de novo.

