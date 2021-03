Filipa Maló Franco vive um momento único da sua vida. A eterna Clarinha do 'Super Pai' está grávida pela primeira vez, fruto da relação com Pedro Gameiro. Uma notícia que foi destacada em ambas as páginas de Instagram do casal.

"Março, mês da chegada da primavera e com um significado muito especial. Para mim, a primavera simboliza o florescer, o renascer, a esperança, a oportunidade de novos caminhos... E este, é sem dúvida o melhor e maior de todos eles. Um amor para sempre", escreveu Filipa Maló na legenda de algumas imagens de uma sessão fotográfica que fez com o noivo e onde revelam que estão à espera do primeiro filho em comum.

Uma publicação que começou desde logo a receber várias mensagens de parabéns, com destaque para os comentários de Sofia Arruda e Madalena Brandão, que também integraram o elenco de 'Super Pai'.

Por sua vez, o companheiro de Filipa Maló disse: "Pois é, parece que o menino andou a fazer das suas. Amo-vos".

Leia Também: José Carlos Pereira e namorada posam sem roupa em sessão fotográfica