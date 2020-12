Foi no dia 13 de outubro que a banda Santamaria viu partiu António Lemos, mais conhecido como Tony Lemos, irmão da vocalista do grupo, Filipa Lemos. Meses após a perda, a banda reuniu-se para, pela primeira vez, atuar em público sem Tony. Uma estreia que aconteceu no programa 'Casa Feliz, da SIC, num ano em que celebraram 20 anos de sucessos.

A interpretação de 'Amar Querer Acreditar', último trabalho de Tony Lemos, contou com a participação da filha de Filipa, Maria João, de 16 anos.

"Sem dúvida que ele foi o meu mentor. A primeira memória que tenho dele foi com música, no estúdio, tinha eu seis anos. Tinha na minha cabeça que queria muito gravar uma música que tinha escrito. Ele fez-me a vontade e fomos a estúdio gravar. E a última memória que tenho foi gravar o live que incorporou este tema, ou seja, do início ao fim com música, acho que é a maneira perfeita de o lembrar", disse a jovem Maria, referindo que sempre teve o "bichinho da música". "Parece um sonho que se torna realidade", acrescentou.

Antes de começarem a cantar, Filipa Lemos recordou que foi no programa 'Big Show SIC' que começaram a dar a conhecer a banda Santamaria e, por isso, foi "um honra" apresentar este tema tão especial no programa de João Baião.

"É complicado. Ele já não vai estar mais aqui. Tento ser uma fortaleza para levar as coisas para a frente, porque acho que é assim que tem que ser. E era assim que ele queria que as coisas acontecessem. A nossa obrigação é continuar a caminhada com ele, de forma diferente, mas com ele sempre aqui e em todo o lado", concluiu a vocalista da banda e irmã de Tony Lemos.

