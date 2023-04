Filipa Areosa voltou a 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com um novo carinhoso retrato em que aparece com o filho, que nasceu no início de fevereiro.

Desta vez, a mamã mostrou aos seguidores que se veste de igual ao menino.

"Sou a mãe pirosa que veste o filho igual", escreveu junto da imagem que mostra ambos com o mesmo look, mas com o bebé de costas, sem revelar o seu rosto.



De recordar que a identidade do pai do menino permanece longe dos holofotes, apenas se sabe que o namorado da atriz "é metade alemão, metade japonês".

