Filipa Areosa vive uma fase muito feliz e não esconde este momento dos fãs. Ainda na tarde desta terça-feira, dia 18 de abril, a atriz publicou um novo vídeo nas stories da sua página de Instagram onde aparece com o filho bebé. Ambos a passearem pela natureza, é assim que podemos ver mãe e filho no referido vídeo que está na galeria. De recordar que o menino nasceu em fevereiro. A identidade do companheiro da atriz e pai do bebé permanece longe dos holofotes, apenas se sabe que é "metade alemão, metade japonês" e tem 44 anos. Leia Também: Filipa Areosa mostra rara fotografia do companheiro com o filho