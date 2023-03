Filipa Areosa continua a manter a privacidade do companheiro e do filho recém-nascido, mas não deixa de partilhar no Instagram algumas imagens desta nova fase.

Ainda esta quarta-feira, dia 29 de março, a atriz surpreendeu com um raro retrato do companheiro com o filho de ambos em Munique, na Alemanha. Na imagem, os dois aparecem de costas.

De recordar que Filipa Areosa, de 32 anos, não revelou, até à data, a identidade do seu amor, apenas disse que é "metade alemão, metade japonês" e tem 44 anos.



© Instagram

