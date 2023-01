Filipa Areosa aguarda a chegada do seu primeiro filho em breve, uma vez que já se encontra na reta final da gravidez. Enquanto espera pelo dia do parto, a atriz, de 32 anos, vai partilhando com os seguidores da sua conta de Instagram imagens que eternizam esta bonita fase.

Hoje, 10 de janeiro, Filipa publicou um retrato no qual aparece na praia e onde a sua barriga é a grande 'protagonista'.

"A minha melhor fotografia desde 1990", escreveu na legenda da publicação.

Vale notar que nem o sexo do bebé, nem a identidade do pai, foram revelados pela artista.

