Filipa Areosa encantou os seguidores do Instagram esta quarta-feira, 26 de outubro, ao partilhar na rede social uma rara fotografia da sua barriguinha de grávida.

A atriz, de 32 anos, aparece na imagem de camisola levantada diante do espelho, mostrando assim como está grande a sua barriguinha.

Filipa, recorde-se, anunciou a gravidez no início deste mês, na gala dos Globos de Ouro. Na ocasião, a atriz da SIC revelou estar no 6.º mês de gestação e ainda contou que o pai do bebé não é português.

Discreta no que respeita à sua vida pessoal, Filipa não assumiu nenhuma relação publicamente desde o fim do namoro com Tiago Teotónio Pereira.



© Reprodução Instagram/ Filipa Areosa

